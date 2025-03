Buch um die 50. Hungerspiele "Die Tribute von Panem" gehen mit fünftem Band weiter

Katniss-Mentor Haymitch Abernathy als Tribut bei den 50. Spielen

In Band 5 treffen die Lesenden auf alte Bekannte: Erzählt wird die Geschichte aus Sicht von Haymitch Abernathy, der später der Mentor von Katniss und Peeta sein wird. Er wird als eines von - zur Feier des 50-jährigen Jubiläums - 48 Tributen aus den zwölf Distrikten zum Kapitol geschickt. Und damit steht das Ende auch schon fest. Denn dass er als Sieger hervorgehen wird, ist Panem-Fans sofort klar.

Das Lesen lohnt sich dennoch. Denn es gelingt Collins, Abernathys Geschichte gefühlvoll und unterhaltsam zu erzählen. Haymitch arbeitet hart, liebt sein Mädchen Lenore und freut sich auf die Zukunft mit ihr. Doch bei der Ziehung der vier Tribute aus Distrikt 12 für die Hungerspiele eskaliert die Lage und am Ende sieht sich Haymitch als viertes Tribut im Zug zum Kapitol fahren.

Viele Ähnlichkeiten zu den Vorgängern

Von da an ist vieles den Vorgänger-Büchern ähnlich: Die Jugendlichen müssen sich in einer großen Arena nicht nur gegen ihre Konkurrenz, sondern auch gegen mutierte Tiere und künstlich geschaffene Naturkatastrophen durchsetzen. Der Überlebenskampf wird ins Kapitol und in die Distrikte übertragen und wer "draußen" gut ankommt, kann auf Essen von "Sponsoren" hoffen. Der Überlebenskampf ist mitreißend geschildert und die dabei entstehenden zarten Freundschafts-Bande sind nachvollziehbar.