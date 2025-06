Buch zu Wahlmustern: Soziologe: Deutschland weniger polarisiert als viele denken

Seit diesem Mittwoch gibt es dazu sein Buch "Wo wir wie wählen - Politische Muster in Deutschlands Nachbarschaften". Der Wissenschaftler von der Universität Köln hat dafür die Ergebnisse der Bundestagswahl von 2021 auf der Ebene von Stimmbezirken ausgewertet. "Ich habe inzwischen aber auch alles auf der Grundlage der Bundestagswahl vom Februar nachgerechnet, und das Grundmuster bleibt."

AfD trifft Linke

Hudde identifiziert vier Wahlmuster. Das erste nennt er "Typisch-Deutschland", weil es am nächsten an dem Gesamtergebnis der Bundestagswahl dran ist. "In "Typisch-Deutschland" wählen die Leute so, wie der Bundestag aussieht." Dieses Muster finde sich häufiger in West- als in Ostdeutschland und in erster Linie in Mittel- und Kleinstädten, in denen der größte Teil der deutschen Bevölkerung lebe - ungefähr zwei Drittel aller Wählerinnen und Wähler.