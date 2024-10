Buchenbrandhalle in Schönau: Umbau statt Abriss

Die alte, zu klein gewordene Mensa in der Schule wird aufgegeben und in die umgebaute Buchenbrandhalle verlegt. Sie liegt auf Erdgeschossniveau zwischen dem Kindergarten und der Schule. Außerdem verbindet eine neu eingefügte „gläserne“ Treppen- und Liftanlage zwischen dem alten Hallengebäude und der Schule alle Geschosse der Schule sowie vier weitere neue Klassenräume im Obergeschoss und die Mensa barrierefrei miteinander, wie es im Exposé zum Bauvorhaben heißt. Die Nordseite des Gebäudes ist durch eine Kolonnade geprägt. Der Fahrradweg wird an der Westseite des Areals entlang geführt.

Weitere Stellplätze für Autos und Fahrräder

Zwischen dem bestehenden Parkplatz am Stadion und der alten Halle werden 36 zusätzliche Stellplätze für Autos geschaffen. Hier gibt es auch eine Anlage, wo 36 Fahrräder abgestellt werden können. Südlich des Neubaus der Buchenbrandhalle werden weitere 16 Stellplätze geschaffen. Die neuen Parkplätze sind auch notwendig, weil es an der Mehrzweckhalle derzeit zu wenige Parkplätze gibt – bei Veranstaltungen findet dort nicht jeder einen Parkplatz.

Mit dem Umzug des Kindergartens in das dann neue Gebäude wird ihr altes Zuhause frei. Hier gibt es Überlegungen, dass das Familienzentrum dort eine neue Heimat findet, das jüngst erst in die Neustadtstraße 1 in der Innenstadt eingezogen ist (wir berichteten). Auch der Jugendraum könnte in das Gebäude integriert werden, sodass im Buchenbrändle ein großer Bildungs- und Betreuungscampus entsteht. Bevor das allerdings realisiert wird, könnten einige Räume im bestehenden Schulgebäude saniert werden, schlägt Thoma vor. Die Klassen könnten dann im Sanierungszeitraum in das Kindergartengebäude umziehen.