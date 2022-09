Buchpreis Fatma Aydemir und Eckhart Nickel unter Buchpreis-Finalisten

Die Nominierten bildeten die thematische wie stilistische Vielfalt der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ab, sagte Jurysprecherin Miriam Zeh am Dienstag in Frankfurt. Die sechs Titel hätten die Jury in ihrer ästhetischen Eigenheit überzeugt. "Gemeinsam ist ihnen: eine künstlerische Unbedingtheit."

Gefühl der Heimatlosigkeit in "Dschinns"

Fatma Aydemir erzählt in "Dschinns" (Carl Hanser) von einer Gastarbeiterfamilie. Der Vater hat sich buchstäblich zu Tode geschuftet, die Verwandten reisen zur Beerdigung an. Die 1986 in Karlsruhe geborene Autorin lässt die Familienmitglieder abwechselnd zu Wort kommen. So unterschiedlich ihre Ansichten sind: Sie eint das Gefühl der Heimatlosigkeit.