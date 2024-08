Ein großer Teil dieses Wachstums geht auf die Serie "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns"zurück, die auf dem Roman "Save me" der Autorin Mona Kasten basiert. In dem Herzschmerz-Drama geht es um eine arme Schülerin, die sich in einen Jungen aus der steinreichen Oberschicht verliebt. Dessen Vater ist strikt gegen die Beziehung.

"Die Serie bei Amazon Prime Video hat bei uns zu einem kräftigen Schub geführt: Die Menschen wollten auch das Buch lesen – und auch den zweiten und dritten Teil der Romanreihe", sagt Verlagschef Soheil Dastyari der dpa. Die Bücher von Autorin Kasten laufen in der sogenannten Community-Verlagsmarke Lyx, bei der die sozialen Medien intensiv einbezogen werden. Das Zielpublikum sind junge Menschen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren. Bei Lyx schnellte der Umsatz im Frühjahrsquartal um 72 Prozent nach oben.