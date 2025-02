Buchvorstellung: Erinnerungen an den Flugplatz Sternenfeld in Birsfelden

EuroAirport öffnet sein Archiv

All das ist beschrieben in einem neuen Buch aus dem Basler Friedrich-Reinhardt-Verlag. Autor ist Werner Soltermann, ein Luftfahrtexperte, der bereits am Jubiläumsbuch über den EuroAirport mitgearbeitet hat. Dort fand er auch eine der wichtigsten Quellen. Der EAP öffnete sein Archiv und stellte eine Vielzahl bisher unveröffentlichter Fotos zur Verfügung. Eine Fundgrube wurde dies für Luftfahrt- und Technikfreunde, ebenso als kleine Chronologie des aufstrebenden Luftverkehrs in Europa.

Eingeordnet sind detailliertere Statistiken über Flugzeuge, Fluglinien und Unfälle. Ebenso werden Persönlichkeiten vorgestellt, darunter Charles Koepke. Er leitete ab 1924 die Geschicke des Flugplatzes Sternenfeld so gut, dass er nach dessen Schließung bis zu seiner Pensionierung noch Direktor des neuen EuroAirports wurde.

Soltermann beschreibt den Flugbetrieb in 20 Kapiteln, spannend, akribisch und lesenswert. Auch für wenig Sachkundige ist dieses Buch eine spannende Lektüre, dazu in hervorragender Druckqualität. Der Autor greift auch scheinbare Nebensächlichkeiten auf, zum Beispiel das Gartenrestaurant im Flugplatz, das nur durch eine Hecke von der Piste getrennt war, oder den hölzernen Hangar, der später wieder abgebaut, zum EuroAirport umgesetzt wurde und heute noch dort steht. Soltermann hat zwar die Hauptarbeit am Buch geleistet, hebt aber mit Nachdruck hervor, dass dieses Buch ein Gemeinschaftsprodukt sei. Kenner und Archive arbeiteten mit, der Basler Luftfahrtunternehmer Moritz Suter gehört auch dazu.