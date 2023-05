Bücherschrank leer Bücherklau: Paten sind fassungslos

Gegen 17.30 Uhr am Pfingstmontag hinterließen die beiden einen aufgeräumten und sehr gut gefüllten Bücherschrank mit vielen gebundenen, recht neuen Büchern. Alle wurden auf der Schnittkante oben gestempelt. „Heute Morgen, 10 Uhr, herrschte hier gähnende Leere“, schrieben die Uhlichs einen Tag später, am Dienstagmorgen.

„Was ist nur in unserer Stadt und auf diesem Platz los? Oder wurde irgendwo in der Gegend ein Bücherschrank eingerichtet, der nun gefüllt werden musste? Wir sind echt ratlos“, so die Uhlichs. „Unsere Leser werden auf diese Weise vergrault und bringen dann keine Bücher mehr hierher. Schade.“ Die Buchstützen haben die Uhlichs vorsichtshalber eingesammelt.