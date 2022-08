Ehrung für Stoyanov und Beckmann

Einer der Darsteller in "humanistää!", Samouil Stoyanov, wurde zudem zum "Schauspieler des Jahres" gekürt. Stoyanov wird in der neuen Ausgabe des Magazins für seine "schweißtreibenden Verse" in der Inszenierung gelobt und für seine Rollen und Tänze in "Karoline und Kasimir - Noli me tangere" vom Nature Theater of Oklahoma, ebenfalls am Volkstheater Wien.