Bühne Salzburger Festspiele: Hochkultur navigiert durch Krisen

Festhalten an Teodor Currentzis

Der Dirigent Teodor Currentzis hat wegen seines Schweigens zum Krieg Kritik einstecken müssen. Am Dienstag (19. Juli) führt er mit dem Chor seines russischen Ensembles MusicAeterna und dem Gustav Mahler Jugendorchester Schostakowitschs 13. Symphonie auf. Am 26. Juli leitet er die erste Premiere dieser Festspielsaison: Romeo Castellucci stellt Bartóks "Herzog Blaubarts Burg" und Orffs Endzeit-Oratorium "De temporum fine comoedia" nebeneinander.

Trotz der Kritik an Currentzis und MusicAeterna, das von der russischen Großbank VTB finanziert wird, halten die Festspiele an beiden fest. "Man sollte hier differenziert und mit Augenmaß vorgehen", sagte Hammer. Viele Menschen in Russland, darunter auch Künstler, seien gegen den Krieg. Kritik werde aber mit Gefängnis bestraft. "Diesen Menschen wird eine Meinungsäußerung derzeit fast unmöglich gemacht", so Hammer. VTB habe nie direkte finanzielle Verbindungen zu den Festspielen gehabt, betonte sie.

Trennung vom Rohstoff-Investor Solway

Getrennt hat sich das Festival vom Schweizer Rohstoff-Investor Solway, der Jugendprojekte unterstützt hatte. Nach Vorwürfen von Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen rund um eine Nickelmine in Guatemala wurde der Sponsorenvertrag vor wenigen Tagen aufgelöst.

Die Sopranistin Anna Netrebko, die andernorts in Ungnade gefallen ist, wurde in Salzburg nicht ausgeladen - sie hatte diesen Sommer in der Mozartstadt ohnehin keine Auftritte geplant. Die Star-Rolle könnte diesmal Asmik Grigorian übernehmen. Sie singt alle drei weiblichen Hauptrollen in den drei Einaktern von Puccinis "Il Trittico" (ab 29. Juli).

Spannende Künstlerinnen haben auch an einer Neufassung von Schnitzlers "Reigen" mitgearbeitet (ab 28. Juli): Bekannte Autorinnen und Autoren, darunter Sofi Oksanen, Leïla Slimani und Sharon Dodua Otoo, haben die Szenen des Klassikers um Sexualität und Macht neu geschrieben - mit wenig Sex, aber vielen Beziehungsdiskussionen.

Bei so viel Aktualität verblasst die Corona-Pandemie in Salzburg fast, aber nicht ganz: Bei den 174 Vorstellungen, die bis Ende August über die Bühne gehen, sind Masken für das Publikum Pflicht.