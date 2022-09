Bühne Theaterbesucher buchen kurzfristiger - Abos rückläufig

Im Frühjahr war unter dem Schlagwort #publikumsschwund über die Entwicklung der Zuschauerzahlen in Theatern diskutiert worden. Schmitz vom Bühnenverein sagte, man müsse differenziert hinschauen. "Die Theater kommen jetzt gerade aus den Theaterferien zurück." Jetzt laufe der Vorverkauf für die kommende Saison. "Und aus meiner Erfahrung aus dem Theaterbetrieb kann ich sagen, dass die Sommermonate nie die Monate waren, wo an der Kasse wahnsinnig viel los war." Da seien eben auch viele Menschen in den Ferien.

"Deswegen jetzt zu sagen "Wie läuft denn euer Vorverkauf und was schließen wir daraus? Und hat das jetzt mit der Pandemie zu tun oder mit der Energiekrise?" finde ich schwierig." Es gebe noch keine bundesweiten belastbaren Zahlen. Die Rückmeldungen aus der zurückligenden Spielzeit seien sehr unterschiedlich.

"Es gibt Häuser, die sagen: "Bei uns läuft es noch nicht richtig gut, wir vermissen Publikum."", sagte Schmitz. "Es gibt Häuser, die sagen: "Wir wissen gar nicht, wovon ihr redet. Bei uns läuft es super." Und das sind zum Teil auch kleinere Häuser. Also man kann nicht sagen: "Es sind die großen Tanker, bei denen es gut läuft und die kleinen, bei denen es nicht gut läuft." Es ist auch regional ganz unterschiedlich." Sie sei optimistisch. "Ich glaube nach wie vor an diese Orte der Begegnung und des gemeinsamen Diskurses."

Auch Woelffer von den Kudammbühnen sagte, man müsse die Entwicklung differenziert betrachten. Wenn man sich die nackten Auslastungszahlen anschaue - und einen Hit wie "Mord im Orientexpress" dazu nehme - seien sie fast wieder auf Vor-Corona-Niveau.

Sein Theater profitiert davon, dass es Katharina Thalbachs Inszenierung von "Mord im Orientexpress" zeigen kann. Gibt es im Theater den Trend zu Blockbustern? Das glaube er nicht, sagte Woelffer. Allerdings gingen die Menschen in diesen unsicheren Zeiten, in denen sie nicht wüssten, ob sie ihr Geld ausgeben oder doch später in die Gasrechnung investieren müssten, im Augenblick eher in Sachen, die mindestens drei Freunde ihnen empfohlen hätten.