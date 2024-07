Bündnis-Gipfel Die Nato feiert - und streitet doch

Für Scholz, Pistorius und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird es beim Gipfel um die sehr grundsätzliche Frage gehen: Wie viel Verantwortung in der Nato kann und will Deutschland künftig eigentlich übernehmen? Angesichts eines möglichen Sieges von Trump und eines französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem seine neue Regierung weniger Beinfreiheit geben wird, wird diese Frage immer lauter gestellt.

Scholz hat sich bisher nicht als jemand hervorgetan, der in der Nato voranmarschiert. Gerade in der Ukraine-Politik hat er sich stets an den USA orientiert. In Scholz‘ Umfeld gibt man sich sehr zurückhaltend, wenn es um die Frage einer größeren deutschen Rolle geht. "Ich glaube, wir fahren gut damit, dass wir uns nicht selbst Rollen zuschreiben", heißt es.

Behindern Biden und Scholz die Ukraine auf dem Weg in die Nato?

Auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treibt die amerikanische Innenpolitik um. Sollte nämlich Trump die Wahl gewinnen, könnte es mit der üppigen Militärhilfe der USA vorbei sein. Trump propagiert, er könnte den russischen Angriffskrieg binnen 24 Stunden stoppen.