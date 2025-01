Bürgerdialog im Stadtteilgespräch: Stadt Lörrach lässt ihre Bürger zu Wort kommen

„Gutes Älterwerden“

Die Zahl älterer Menschen nimmt auch in Lörrach stetig zu. Bereits heute ist ein Viertel der Einwohner 60 Jahre oder älter. „Viele Menschen wünschen sich, auch im Alter in ihrer Wohnung oder zumindest in ihrem vertrauten Wohnumfeld zu bleiben – selbst dann, wenn sie auf Unterstützung angewiesen sind. Daher sind Städte und Gemeinden gefordert, Sozialräume so zu gestalten, dass diesem Wunsch möglichst lange entsprochen werden kann“, erklärt die Verwaltung. Das Konzept „Gutes Älterwerden“ setzte dabei auf Quartiersarbeit mit zwei zentralen Zielen: die Stärkung von Eigeninitiative und Mitgestaltungsmöglichkeiten sowie die Sicherung des selbstständigen Wohnens vor Ort.

Freizeitangebote und gesellige Treffpunkte spielten eine zentrale Rolle, um gemeinsam Möglichkeiten für gegenseitige Unterstützung und Fürsorge zu entwickeln. Das Ziel sei es, in allen Stadt- und Ortsteilen Begegnungsräume und Angebote für ältere Menschen zu schaffen und den Austausch sowie den Kontakt zwischen den Generationen zu fördern.

Als bisherige „Meilensteine“ werden unter anderem der „Runde Tisch“ in Tumringen, „Bürgertische“ in Stetten, die Kooperation mit PlusPunktZeit und dem Familienzentrum in Lörrach-Mitte, Seniorenumfragen sowie Mittagstisch und Brezelfrühstück in Brombach, Haagen und Hauingen genannt. Zudem ist ab Februaer 2025 in Lörrach-Ost ein Brezelfrühstück als Kooperationsprojekt von Wohnbau, Baugenossenschaft und Seniorenbeirat Lörrach geplant.