Bürgerempfang: In Dossenbach lebt das Ehrenamt

Dossenbachs neuer Ortsvorsteher Matthias Kipf nutzte am Sonntag vor etwa 150 Gästen die Gelegenheit, um alle seitdem zugezogenen Einwohner zu begrüßen – und dies sogar mit Namen, immerhin 67 an der Zahl. Das Dorf zählt jetzt insgesamt 560 Einwohner.

Den vorbildlichen Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft stellte Schwörstadts Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat in ihrem Grußwort heraus. Sehr vieles werde in Dossenbach ehrenamtlich bewegt.