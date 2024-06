Bürgerengagement: Chruttschlämpe-Clique spendet für Kindergarten Wunderfitz

Verse zur Fasnacht

In Beratungen zwischen dem Förderverein, der Kirchengemeinde und der Chruttschlämpe-Clique konnte die Finanzierung des Projekts in Höhe von 4250 Euro gesichert werden. Von der BB Bank erhielt die Kindergartenleitung eine Förderzusage über 1000 Euro und der Förderverein des Kindergartens Wunderfitz unterstützte das Projekt mit einem Betrag von 1000 Euro. Die fehlenden 2250 Euro konnte die Chruttschlämpe-Clique durch Einnahmen aus dem Schnitzelbankverkauf am Buurefasnachtssamstag in Hauingen sowie durch Einnahmen der drei Lörracher Schnitzelbankabende sammeln.

Einen kleinen Scherz über Brombach konnten sich die Mitglieder der Clique dabei nicht verkneifen. Zur Fasnacht 2024 animierten sie die Narren zur Spendenbereitschaft mit dem Spruch: „ In Brombach do - ischs immer chalt Des merkt ma do dra - dass es dört sogar im Summer schneit.