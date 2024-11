Bürgerengagement: Wo in Friedlingen noch Hilfe gebraucht wird

Finanzielle Sorgen plagen Vereine

Auch finanzielle Sorgen plagten die Vereine, so sei etwa die Förderung der Diakonie in Friedlingen ab 2025 durch den Landkreis Lörrach komplett eingestellt worden und hinterließe ein großes Loch in der Kasse des Werks. In vielen anderen Vereinen funktioniere der Einsatz nur weiterhin, weil die Mitarbeiter Geld für Mahlzeiten oder Materialien aus eigener, privater Tasche bezahlten.

Starkes Engagement trotz schwieriger Umstände

Die anwesenden Mitglieder des Lions Clubs, zusammen mit dem Vorstand des Stadtteilvereins, zeigten sich gerührt von dem starken, sozialen Engagement in Weil am Rhein trotz schwerer, anhaltender Umstände. Präsidentin Moll will in den kommenden Monaten möglichst viele dieser Vereine sowohl finanziell als auch materiell unterstützen, Details dazu werden nun ausgearbeitet, heißt es.

Hauptamtsleiterin ist „beeindruckt“

Das Treffen erfolgte auf Einladung des Stadtteilvereins, dessen Vorstandsmitglied Nilufar Hamidi ein afghanisches Menü kochte und alle anwesenden Gäste mit verschiedensten traditionellen Gerichten versorgte. Ebenfalls anwesend war Annette Huber, Leiterin des Hauptamtes in Weil am Rhein. Huber, welche ebenfalls bekannt für ihren sozialen Einsatz in Weil am Rhein ist, zeigte sich erfreut und beeindruckt von dem sozialen Engagement in der Region.