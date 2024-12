Der Schliengener Gemeinderat hatte noch im Jahr 2023 beschlossen, kommunale Waldflächen am Blauen zu verpachten, damit dort Windräder aufgestellt werden können. Das Ziel lautete: die Energiewende vorantreiben. Außerdem hätte die Gemeinde die Pachteinnahmen gut gebrauchen können. Gegen die Windkraftpläne formierte sich jedoch schnell Widerstand, insbesondere im Eggenertal. Die Interessengemeinschaft „Lebensraum Blauen“ sammelte ausreichend Unterschriften für einen Bürgerentscheid, und am Sonntag, 18. Februar, durften die Schliengener an der Urne über die Frage entscheiden: „Sind Sie ,gegen’ eine Windkraftnutzung auf im Eigentum der Gemeinde Schliengen stehenden Grundstücke auf dem Blauen?“ 2920 von 4830 Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben und 1638 (56,2 Prozent) stimmten mit „Ja“. Damit wurde der Gemeinderatsbeschluss zur Verpachtung der Grundstücke aufgehoben. Der Streit um das Thema Windkraft hallte noch bis zur Gemeinderatswahl im Juni nach. Dort wurden die der Windkraft kritisch gegenüber stehenden Freien Wähler mit rund 41 Prozent stärkste Kraft.