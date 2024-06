Bürgerinformation: Infoveranstaltung zur Gemeinschaftsunterkunft Stetten: Bürger zwischen Sorge und Zuversicht

Etliche konnte er damit noch nicht überzeugen. Mehrfach wurde mit Sorge auf das sensible Umfeld mit dem Kinderspielplatz „Krake“ hingewiesen. Ein Bürger führte den Wertverfall angrenzender Immobilien an, ein anderer brachte sogar Parkplatzprobleme vor, die sich durch mit dem Auto einreisende Ukrainer verschärfen könnten. Ein Gast fand es schlicht „verrückt“, eine Unterkunft mit so vielen Männern in diesem Umfeld zu platzieren. Eine Frau sagte insbesondere mit Blick auf die öffentlichen Anlagen wie Spiel- und Bolzplatz, sie werde das Gefühl nicht los, sie müsse für ihren Lebensunterhalt schuften, während die Bewohner der GU den Stettenern nun die Infrastruktur wegnähmen. Viele der besonders kritischen Bürger wiesen einen Migrationshintergrund auf.