Bürgerkrieg Was bedeutet der Fall der syrischen Großstadt Homs?

Für Teheran gilt das Bündnis mit Syrien als "Korridor" zum Mittelmeer, um dort die mit Iran verbündete Hisbollah-Miliz zu unterstützen. Syriens Regierung hilft Iran – wie militante Gruppen – als Teil der sogenannten Widerstandsachse im Kampf gegen Israel. Irans Außenminister Abbas Araghtschi hatte erst vor wenigen Tagen erklärt, mögliche Truppenentsendungen zu prüfen, falls die syrische Regierung dies fordert.

Wie gefährlich wird es nun für Präsident Baschar al-Assad?

Syriens Langzeitpräsident Baschar al-Assad könnte nun von seinen Hochburgen an der Küste abgeschnitten werden. Nach Angaben der Regierung hielt er sich weiterhin in der Hauptstadt auf. Glauben schenken dem aber viele bereits nicht mehr. Zentral für den weiteren Verlauf des Bürgerkriegs dürften auch Entscheidungen in Moskau und Teheran sein, wie dem Verbündeten geholfen wird. "Wie bereits 2015, als sich das Blatt im Syrienkrieg zugunsten der Regierung wendete, könnte die Unterstützung Russlands ein entscheidender Faktor sein", heißt es auch in der Analyse der Crisis Group.

Assad hatte zwar schon kurz nach Beginn des Rebellen-Vormarschs eine Gegenoffensive angekündigt, doch bislang gelang es der Armee nicht, eine Großstadt erfolgreich zu verteidigen. In Damaskus ist Unruhe zu spüren. Viele Familien aus dem Umfeld des syrischen Präsidenten hätten bereits ihre Häuser verlassen und seien in den Libanon gereist, hieß es aus gut informierte Kreisen in der syrischen Hauptstadt.