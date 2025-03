Bürgermeister Kleines Wiesental: Kopf an Kopf in die Stichwahl

Verhaltene Wahlbeteiligungvon 67 Prozent

Es war Amtsinhaber Gerd Schönbett, der die Bürger in seiner Ansprache wachrüttelte mit den Worten: „Nutzt Eure Chance und geht wählen!“ Mit rund 67 Prozent Wahlbeteiligung lag die Resonanz der Bürgermeisterwahl deutlich unter der Marke der Bundestagswahl im Kleinen Wiesental. Dabei entscheidet sich am 13. April, wer die Geschicke des Kleinen Wiesentals in den nächsten acht Jahren lenkt.

Schönbett hinterlässt große Fußstapfen

Schon jetzt darf man sagen: Die Fußstapfen, die Gerd Schönbett hinterlässt, sind riesengroß. Das zeigt nicht zuletzt die Ankündigung von Hofmann, eine halbe Stelle für Fördermittel-Akquise in der Verwaltung einrichten zu wollen. Genau das, die Beschaffung öffentlicher Mittel, ist Schönbetts Stärke gewesen und hat die Gemeinde zu ihrer sehr guten Infrastruktur verholfen.

Es kommt auf jede Stimme an

Welcher der Kandidaten vermag mehr Bürger zu mobilisieren, an die Wahlurne zu treten? Wem gelingt es, auch 16-Jährige anzusprechen, die am 13. April mitwählen dürfen. Seit Sonntag ist selbst dem letzten im Tal klar: Es kommt auf jede Stimme an. Und dann wird sicherlich in der Halle wieder mitgefiebert, wenn die einzelnen Resultate peu a peu einlaufen, an die Wand projiziert werden und in einem Kopf an Kopf-Rennen münden. Klar ist auch: bei der Stichwahl dürfen die Bürgermeister-Kollegen ihre mitgebrachten edlen Tropfen bei der Gratulation des Neuen loswerden. Es wird der Musikverein aufspielen und die Feuerwehr darf die Bürgermeister-Tanne errichten. Nur wem?