Bürgermeister nimmt Abschied: Der erste Bürgermeister der Gemeinde übergibt das Kleine Wiesental

Die finanzielle Entwicklung

Ursprünglich hätte die Gemeinde mit jährlich rund 300 000 Euro auf der Habenseite durch Pacht und Gewinnbeteiligung rechnen dürfen. Womit er beim Thema Geld landet. Die Gemeinde Kleines Wiesental mit ihren 2800 Einwohnern steht vergleichsweise finanziell sehr gut da. Doch Schönbett will zunächst in das Klagelied aller Bürgermeister einstimmen: „Die Haushaltslage aller Gemeinden ist schlecht.“ Der Bund diktiert Aufgaben etwa in Kindergärten und Schulen, ohne für die finanzielle Flankierung zu sorgen. Dann erinnert der Rathaus-Chef aber doch, „wo wir hergekommen sind“: Mit 500 000 Euro stand die Einheitsgemeinde bei ihrer Geburt vor 16 Jahren in der Kreide. Jetzt ist der Kassenbestand mit einer glatten Million im Plus. Was noch viel mehr zählt: Zwischenzeitlich sind nicht weniger als 30 Millionen Euro in die Infrastruktur des Tales investiert worden.