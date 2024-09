Bürgermeister von Häg-Ehrsberg: Zwei Ämter waren dann doch zu viel

Große Projekte stehen an

Zu den Projekten, die er etwas schneller hätte voranbringen können, zählt die Vorbereitung für das Vergabeverfahren im Baugebiet Schäfig III. Die Bauplätze sollen nun bald vergeben werden. Die Erschließungsarbeiten sollen voraussichtlich Mitte Oktober abgeschlossen sein. Weitere größere Projekte, die in der Gemeinde anstehen sind die Straßensanierung im Ortsteil Ehrsberg mit Hangsicherung am Äckereweg, die Umrüstung der Heizungen in den Gemeindegebäuden und der Breitbandausbau in einigen Teilorten. „Hinzu kommen weitere kleinere Projekte, damit der Ort liebenswert bleibt.“ Bei all den Projekten bleiben die finanziellen Mittel immer die größte Herausforderung. „Aber wird versuchen, das Beste daraus zu machen.“ Kontroverses Thema wird auch in Häg-Ehrsberg die Windkraft sein. Auch seitens der Gemeinde werde man zum Regionalplan seine Bedenken äußern, da das Planungsgebiet in der Nähe von Trinkwasserquellen liege.