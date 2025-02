Bürgermeisteramt Kleines Wiesental: Siebter Kandidat bewirbt sich

Auch wenn er von auswärts kommt, spürt er im Kleinen Wiesental bereits Rückhalt für seine Person, so Hofmann. So seien Bürger der Gemeinde explizit auf ihn zugekommen und hätten ihn zur Kandidatur ermuntert.

Aktiver Wahlkampf

In der kommenden Zeit bis zur Wahl in gut vier Wochen will sich Hofmann durch einen aktiven Wahlkampf weiter bekannt machen. Erster Termin ist kommenden Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr, in der Sennhütte in Tegernau-Schwand. Die Bewerbungsfrist für Kandidaten endet kommenden Montag, 18 Uhr. Der erste Wahlgang findet am Sonntag, 17. März, statt; ein möglicher zweiter am Sonntag, 13. April.