Gerade in der heutigen Zeit müsse man sich kommunalpolitisch engagieren, sagt der 58-jährige Dieter Ebernau aus Kühlenbronn im Gespräch mit unserer Zeitung. Deswegen war er auch bei der Gemeinderatswahl im vergangenen Jahr angetreten, hatte es aber mit 482 Stimmen nicht ins Gremium geschafft. Ebernau ist langjähriger Mitarbeiter des Nachbarschaftswerks in Freiburg. Er ist in der psychosozialen Beratung und als gesetzlicher Betreuer tätig. Daher habe er auch viel Erfahrung im Umgang mit Behörden, der Kommunalpolitik und verschieden juristischen Bereichen, sagt er. Er war auch ehrenamtlicher Sozialrichter in Freiburg und in Opfingen über einen Verein an der Entstehung eines Pflegeheims beteiligt. Seit zwölf Jahren lebt der Vater zweier erwachsener Kinder auf einem 220 Jahre alten Bauernhof mit Ziegen- und Hühnerhaltung. Ebernau ist im Vorstand des Vereins Erneuerbare Energien Kleines Wiesental aktiv. Für die Gemeinde sei es wichtig, die Einnahmen zu erhöhen. Außerdem habe Noch-Bürgermeister Gerd Schönbett viel Gutes angestoßen, etwa bei der Infrastruktur, sagt Ebernau. Diese gelte es zu erhalten und auszubauen. In Sachen Feuerwehr-Problematik sieht Ebernau eher Vorteile bei einer Dezentralisierung. Aber man müsse sehen, was – auch finanziell – möglich sei.