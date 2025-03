Bürgermeisterwahl im Kleinen Wiesental: Kandidaten auf Suche nach dem Match

Rege Gespräche

Die an sechs großen Tischen sitzenden Besucher wurden von der Kandidatin und den Kandidaten jeweils für zwölf Minuten besucht. Daraus entwickelten sich rege Gespräche mit durchaus persönlichem Kontakt.

Jugendarbeit und das Miteinander im Alter waren ebenso Thema in den Gesprächskreisen wie der Kindergartenbetrieb und die ärztliche Versorgung sowie die Dorfkernbelebung und der Flächennutzungsplan. Einheitlich auch das Ziel, die Bevölkerung im Tal zu halten und den Zuzug zu unterstützen, ebenso wie den Tourismus. Ganz konkret bei allen: eine neue Homepage soll mehr Aufmerksamkeit erregen. Die Feuerwehr war ebenfalls Thema. In der Vergangenheit hatte es in Sachen Feuerwehr ja noch einige Kontroversen gegeben. Windkraftanlagen spielten keine wesentliche Rolle in den Anfragen der Bürger.

Ein großes Dankeschön von der Kandidatin und den Kandidaten gab es für den interessanten Austausch und die rege Beteiligung. „Es war intensiv“, lautete ein Kommentar zu dem Abend.