Nach Sebastian Matthaei und Esther Büttner hat nun auch Reiner Weis als dritter Kandidat seine Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahl im Rathaus eingeworfen, wie die Gemeinde Kleines Wiesental mitteilt. Weis war 2017 als Nachrücker in den Gemeinderat gekommen. In der folgenden Legislaturperiode wurde er wiedergewählt. 2023 zog Nicolai Schwald aus der Gemeinde weg und musste daher sein Amt als Gemeinderat und Bürgermeister-Stellvertreter aufgeben. Zum neuen Stellvertreter wurde Weis bestimmt. Bei der Gemeinderatswahl 2024 bekam Weis 480 Stimmen und schied aus dem Gremium aus. Weis ist 55 Jahre alt und lebt in Wieslet. Gewählt wird am 16. März, eine eventuelle Stichwahl am 13. April. Bewerben kann man sich noch bis 17. Februar, 18 Uhr. Tags darauf entscheidet der Gemeindewahlausschuss über die Zulassung der Bewerbungen.