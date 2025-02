Vielen ist Stefan Niefenthaler als Forstrevierleiter von Schopfheim bekannt. Nun hat sich der 32-Jährige um das Bürgermeisteramt im Kleinen Wiesental beworben. Er wohnt mit seiner Verlobten in Bürchau wohnhaft, ist dort aufgewachsen und verwurzelt, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. „Ich denke, dass ich durch mein Wissen und den Umgang mit den Leuten sowie meinen Einblick in verschiedene Themenbereiche gute Entscheidungen für das Tal treffen kann“, sagt Niefenthaler. Auch wenn er noch nicht kommunalpolitisch aktiv war, habe er doch in seiner Tätigkeit im Forst Erfahrung in der Verwaltungsarbeit gewinnen können. Als Leiter des Forstreviers seit 2018 vermittle er zwischen verschiedenen Akteuren und bilde auch junge Kollegen aus. Für das Amt des Bürgermeisters würde er seinen Traumberuf aufgeben. Für ihn stehe das Interesse der Gesamtgemeinde im Vordergrund und er betont, dass er keine Versprechungen machen wolle, die er nicht halten kann. Er wolle sich dafür einsetzen, dass das Tal lebenswert und die Versorgung aufrecht erhalten bleibt. Niefenthaler ist ehrenamtlich engagiert in der Einsatzabteilung der Feuerwehr Kleines Wiesental, in der Jugendarbeit der Feuerwehrabteilung Bürchau sowie in der Weidegemeinschaft und im Verein Erneuerbare Energien Kleines Wiesental.