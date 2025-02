Mit Rainer Brutschin gibt es nun einen vierten Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl am 16. März. Der 43-Jährige ist verheiratet, lebt seit 2016 in Elbenschwand und will die Gemeinde für junge Familien und Jugendliche attraktiver gestalten, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Dabei wolle er aber auch die ärztliche Versorgung gerade im Hinblick auf die älteren Mitbürger berücksichtigen. Der Vorsitzende der Nollehünd ist auch beim Musikverein Tegernau aktiv und dirigiert dort die Bläserjugend. Seine zwei Kinder sind in der Jugendfeuerwehr und er kenne einige Feuerwehrleute. Daher sei er sich der Probleme dort in Sachen Zusammenlegung der Abteilungen bewusst. Er sei sich aber sicher, dass sich vieles mit offenem Dialog lösen lasse, so der gelernte Industriemechaniker, der bei Briwatec in Zell arbeitet. Er ist zudem Hüttenwart der Buckhütte, auf geringfügiger Basis bei der Gemeinde angestellt und betreibt im Nebenerwerb mit anderen Landwirten Mutterkuh-Haltung. In der Kommunalpolitik war er zuvor nicht aktiv.