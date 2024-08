Wer ehrenamtlicher Bürgermeister in der mit 95 Einwohnern kleinsten Gemeinde Baden-Württembergs werden will, kann sich ab sofort bewerben. Die Stelle ist seit Freitag, 22. August, ausgeschrieben. Die Wahl findet am Sonntag, 10. November, statt. Denn die Amtszeit von Bruno Kiefer läuft aus.