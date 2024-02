Bürgermeisterwahl in Maulburg: Lang plant weitere Wahlkampfveranstaltungen

Ihr sei es wichtig, noch mal „die Bürger mitzunehmen“, sagt Lang. Sie möchte in den kommenden drei Wochen vermitteln, dass sie mit ihren Wahlkampfthemen „gemeinsam gestalten“ will. Lang verspricht, dass sie „einiges in Planung“ hat und weitere Veranstaltungen besuchen wird. Welche Veranstaltungen oder Aktionen das sind, will sie noch nicht verraten, betont aber: „Ich werde in jedem Fall noch mal präsent sein.“ Die Bürger würden rechtzeitig informiert werden.

Themen sind gesetzt

Die Wahlkampfthemen sollen sich dabei nicht ändern: „Die sind gesetzt“, sagt Lang. Sie berücksichtige alle Themen, als Priorität möchte sie aber auf ihr Vorhaben eines Gemeindeentwicklungskonzepts mit der Frage „Wo wollen wir in der Zukunft stehen?“ hinweisen. Sie betont, dass ihr ein derartiges Konzept in Maulburg fehle und sie dies, sollte sie gewählt werden, in Abstimmung mit dem Gemeinderat einführen werde.