Bürgermeisterwahl in Steinen: Nachhaltiges für den Ort bewegen

Ein kalter Wind weht und die grauen Wolken am Himmel versprechen Regen in Steinen an diesem Morgen. Trotz der Ferienzeit ist einiges los auf der Eisenbahnstraße am Rathaus. Vor dem Rathaus berichtet Bürgermeister Gunther Braun zu Beginn des Rundgangs kurz von den Plänen, wie die beiden Gebäude zu einem zentralen barrierefreien Rathaus mit Bürgerbüro und Rathausplatz umgebaut werden sollen. Er hoffe, dies in einer weiteren Amtsperiode umsetzen zu können. In der finanzschwachen Gemeinde müsse man aber „in kleinen Schritten vorangehen“, betont der Bürgermeisterkandidat – und ist sich sicher, dass die Bürger dafür Verständnis haben.