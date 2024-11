Die achtjährige Amtszeit von Bürgermeister Peter Palme endet zum 30. November 2025. In der Sitzung des Gemeinderats am Montag wurde über den Termin und den Ablauf der Bürgermeisterwahlen entschieden (wir berichten noch). Im Gespräch mit unserer Zeitung im Vorfeld machte Palme keine klare Aussage, ob er wieder kandidieren wird. Aber eine Tendenz ist aus seinen Worten bereits zu erkennen: „Ich bin vor sieben Jahren angetreten, weil ich gefragt wurde. Es gab die Ansage, dass nur eine Amtszeit keinen Sinn macht und ich habe damals gesagt, dass ich mir schon zwei Amtszeiten vorstellen kann, wenn es mir Spaß macht.“ Und? „Es macht Spaß“, sagt Palme. Seine definitive Entscheidung möchte er aber erst bekannt geben, wenn in der Sitzung des Gemeinderats am 20. Januar 2025 die Wahl der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses ansteht. In jüngster Zeit gab es negative Äußerungen mancher Parteien gegenüber dem Bürgermeister und seiner Arbeit. Dazu möchte sich Palme im Gespräch mit unserer Zeitung nicht äußern. Es sagt aber: „Ich wurde von sehr vielen Bürgern angesprochen, die mich baten, weiter zu machen und mir den Rücken stärkten – das baut mich sehr auf.“