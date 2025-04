Bürgermeisterwahl: Inzlingen wählt am 27. Juli

Die Bürger von Inzlingen wählen am 27. Juli ihren neuen Bürgermeister. Diesen Termin hat der Gemeinderat am Dienstagabend unter Leitung des ältesten Gremiumsmitglieds, Wilfried Boeck, beschlossen. Sollte es im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit geben, dürfen die Inzlinger am 17. August noch einmal zur Urne schreiten. Amtsinhaber Marco Muchenberger hat bereits angekündigt, seinen Hut in den Ring zu werfen und sich für eine dritte Amtszeit bewerben zu wollen. Der 57-Jährige ist seit 2009 Verwaltungschef der Wasserschlossgemeinde. Er war damals ohne Gegenkandidaten ins Rennen um den Bürgermeistersessel gegangen. Im Jahr 2017 trat Muchenberger seine zweite Amtszeit an – wieder ohne Mitbewerber. Die Bewerbungsfrist beginnt mit der öffentlichen Stellenausschreibung am 24. Mai und endet am 30. Juni. Am 4. Juli wird der Gemeindewahlausschuss zusammentreten und die zur Wahl zugelassenen Bewerber bekanntgeben.