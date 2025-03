Die Bürger der Gemeinde Kleines Wiesental dürfen am 13. April somit erneut zur Urne schreiten. Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag hat nämlich keiner der sieben Bewerber auf Anhieb die absolute Mehrheit auf sich vereinen können. Spitzenreiter ist Stefan Niefenthaler geworden. Der 32-jährige Forstrevierleiter aus dem Ortsteil Bürchau erzielte im ersten Wahlgang 31,8 Prozent der Wählerstimmen. Nur sehr knapp dahinter auf Platz zwei: Adrian Hofmann, bei dem 31,6 Prozent der Wahlberechtigten ihr Kreuzchen gemacht haben. Somit wird es am Palmsonntag eine Stichwahl zwischen Niefenthaler und Hofmann geben. Einen Achtungserfolg erzielte der Drittplatzierte, Rainer Brutschin, mit 16,1 Prozent. Auch Esther Büttner schaffte mit 13,6 Prozent ein zweistelliges Ergebnis. Weit abgeschlagen auf Platz fünf steht Dieter Ebernau mit 2,7 Prozent. Ihm folgt Reiner Weis mit 2,3 Prozent. Für Sebastian Matthaei votierten lediglich 1,8 Prozent der Kleinwiesentäler Wähler. Wahlberechtigt waren 2280 Bürger ab 16 Jahren. Die Wahlbeteiligung lag trotz des siebenköpfigen ernsthaften Bewerberfelds bei lediglich 67,7 Prozent.