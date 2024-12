Bürgermeisterwahl Schwörstadt: Zwischen Schock und Freude

Bleibt zu vieles liegen?

Anfangs ein wenig belächelt wegen seines Mutes, gegen Amtsinhaberin Christine Trautwein-Domschat anzutreten, gewann er in nur wenigen Wochen an Profil und konnte, so zeigt es das Ergebnis, eine Menge Schwörstädter überzeugen. Der Wechsel auf dem Chefsessel im Rathaus kommt dennoch überraschend, schließlich ging es in der Gemeinde in den vergangenen Jahre nicht schlecht voran. Vieles einst Liegengebliebenes wurde erledigt. Doch es bleiben einige große Erfordernisse, die eben noch keine Baustellen geworden sind.

Immer wieder waren zuletzt Unzufriedenheit und Beschwerden darüber zu hören, dass sich bei den großen Straßenbauprojekten zum Beispiel sichtbar nichts bewegt. Zwar hatte die Bürgermeisterin im Rahmen der öffentlichen Kandidatenvorstellung im Vorfeld der Wahl darauf hingewiesen, dass vielfach geltende Rechtsvorschriften mit Verpflichtungen zu Gutachten, Untersuchungen und vielem anderen einem schnellen Baubeginn im Wege stünden. Doch das befriedigt die Einwohner augenscheinlich nicht.