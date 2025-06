Die Gemeinderatsfraktion sowie das gesamte Bürgerforum erklären nun ihre Unterstützung für Marion Isele im Bürgermeisterwahlkampf, heißt es in einer Pressemitteilung, „Ich Vorstellungen decken sich mit unseren“, sagt Fraktionsvorsitzender Bernhard Klauser im Gespräch mit unserer Zeitung. Er gibt an, dass man keinen eigenen Kandidaten aufstellen werde. Über die Unterstützung Iseles habe man am Montag einstimmig abgestimmt. Sie präsentiere sich als versierte und engagierte Persönlichkeit, die großen Wert auf nachhaltige Gemeindeentwicklung, transparente Entscheidungsprozesse und die Förderung von Bürgerbeteiligung legt, heißt es in der Mitteilung. Genau diese Leitgedanken seien auch für das Bürgerforum zentral. Ein besonderer Höhepunkt der Zusammenarbeit sei für beide Seiten die Zukunftswerkstatt, ein partizipatives Beteiligungsprojekt des Bürgerforums. Bereits vor fünf Jahren sei ein Antrag dazu im Gemeinderat eingebracht und genehmigt worden und trotz mehrfacher Anmahnung seien die gemeinsam vereinbarten Schritte durch die Gemeinde nicht eingeleitet worden. Nun stehe die Umsetzung in greifbarer Nähe. In Zeiten großer Herausforderungen – Klimaschutz, demografischer Wandel, Ausbau der lokalen Infrastruktur – sei es essenziell, eine Bürgermeisterin zu haben, die nicht nur verwaltet, sondern anleitet, motiviert und vernetzt, wird die Gemeinderatsfraktion in der Mitteilung zitiert.