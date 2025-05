Die CDU Zell hat einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl gefunden. Dies bestätigt CDU-Fraktionssprecher Matthias Kiefer auf Anfrage unserer Zeitung. Viel mehr verrät er allerdings noch nicht. „Wir wollen unseren Mitgliedern den Vortritt lassen, zu wissen, wen wir ins Rennen schicken“, sagt er. Der Kandidat soll in einer öffentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 5. Juni, 19 Uhr, im Hotel „Löwen“ vorgestellt werden. Allzu schwierig habe sich die Suche nach einem Kandidaten nicht gestaltet, denn: „Die Person ist auf uns zugekommen, das ist für uns ein sehr gutes Zeichen, dass wir den Kandidaten nicht überreden mussten“, freut sich Kiefer. Es sei kein Geheimnis, dass die CDU den aktuellen Bürgermeister Peter Palme bei seiner Kandidatur nicht unterstützen möchte. Wie Kiefers Rückfragen bei den anderen Fraktionen ergaben, seien sowohl die SPD als auch das Bürgerforum auf der Suche nach einem Kandidaten für die Bürgermeisterwahl – auch sie würden Palme nicht unterstützen wollen. Da Palme bei den Freien Wählern Mitglied ist, ist hier jedoch eine Unterstützung denkbar. Die Wahl steht am 21. September an.