Bürgerpreis Rheinfelden: In stetem Einsatz für das Gemeinwohl

Die Vorsitzende des Stiftungsrats, Cornelia Rösner, begrüßte die zahlreichen Anwesenden im Dietschy-Saal und blickte in ihrer Ansprache stolz auf ein ereignisreiches Stiftungsjahr 2024 zurück, in welchem trotz teilweise schwieriger Rahmenbedingungen viele Projekte erfolgreich realisiert werden konnten. „Gerade in schwierigen Zeiten wird sichtbar, wie wichtig bürgerschaftliches Engagement ist, um den sozialen Zusammenhalt zu bewahren.“ Und sie appellierte an die Anwesenden: „Lassen Sie uns weiterhin mutig und optimistisch in die Zukunft blicken.“

Ehepaar Schonhardt

Rainer Liebenow, der Vorsitzende des Stiftungsrats, würdigte in seiner anschließenden Laudatio auf die Eheleute Gerlinde und Heinrich Schonhardt deren jahrzehntelanges außergewöhnliches Engagement insbesondere im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich, was mit dem Ehrenpreis 2024 ausgezeichnet wird. Als das „Schonhardtsche Muster“ bezeichnete Liebenow den Umstand, wann und weswegen Heinrich Schonhardt seine ehrenamtlichen Tätigkeiten aufgab, nämlich immer dann, wenn diese so erfolgreich und umfangreich wurden, dass sie von der Stadtverwaltung übernommen werden mussten. Dies betraf den ehrenamtlichen Sanitätsdienst beim Roten Kreuz genauso wie sein kulturelles Engagement in der Volkskunstbühne Ende der 70er-Jahre, das über eine äußerst erfolgreiche Abonnementreihe in die Gründung des „Kulturring Rheinfelden“ mündete. Deren umfangreiche Administration führte dann zum Aufbau des Kulturamts. Bis zur Coronapandemie half Schonhardt außerdem in der Fahrradwerkstatt des Freundeskreises Asyl mit.