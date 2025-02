Lörrach Erste Sahne: Dällerschlägg nach Maß

Den Kopf in die Sahne steckten 20 Vertreter von Lörracher Fasnachtscliquen beim traditionellen Dällerschlägg, der die heiße Phase der Straßenfasnacht in der Lerchenstadt einläutete. Tobias Grether von den Haagemer Burgnarren setzte sich am Ende durch.