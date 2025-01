Bürgerstiftung Lörrach: Benefiz-Gala wartet mit einigen Neuerungen auf

Den voraussichtlich knapp 300 Gästen der Bürgerstiftung-Benefiz-Gala soll Bewährtes und einiges Neues geboten werden. Das Vier-Gänge-Menü von fünf verschiedenen Gastronomen bildet weiterhin eine tragende Säule des Abends am 1. Februar im Burghof. Darüber hinaus setzen Peter Jungbeck und sein Orga-Team von der Bürgerstiftung auf andere musikalische Akzente. Die Musikschule Lörrach ist dabei in unterschiedlicher Besetzung beteiligt, so auch zum Start ab 18.30 Uhr mit einer Jazzkapelle sowie nach dem offiziellen Teil mit DJ und Disco im Foyer. „Wir möchten die Gala verjüngen.“