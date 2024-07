Bürgerstiftung Rheinfelden: Holger Suckert neu im Vorstand

Im Jahresverlauf erhalte die Bürgerstiftung, wie Vorsitzende Cornelia Rösner berichtet, verschiedene Unterstützungsanfragen. Diese würden im Vorstand diskutiert. Richtschnur seien dabei die Stiftungsziele „Stärkung des Gemeinsinns und Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt.“

Neben Projekten, die an die Bürgerstiftung „herangetragen“ werden, wird die Stiftung auch immer da aktiv, wo sie einen Bedarf sieht. So sei vor vielen Jahren die Schulranzenaktion entstanden. Jahr für Jahr ermöglicht die Bürgerstiftung zwischen 30 und 50 Kindern, deren Familien sich keine „Erstausstattung“ zum Schulstart leisten können, einen gelungenen Schulanfang. Auch in diesem Jahr seien bereits fast 30 Schulranzen an Rheinfelder Einrichtungen verteilt worden, so die Vorsitzende.