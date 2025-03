Drei Schulstunden lang haben sich Viertklässler der Leopoldschule in Weil am Rhein mit den Abfällen beschäftigt, die sie und andere Menschen hinterlassen.

Wo gehört das rein? Die Antwort auf diese Frage haben Weiler Viertklässler bei einem Workshop des Truz gelernt. Foto: Beatrice Ehrlich

Sie sind der Frage nachgegangen, was später mit diesen passiert. Denn eines ist klar: An Stränden und im Meer als „große Müllteppiche“ landen sollen sie nicht. Ganz am Anfang der Schulung hat Fautz, Dozentin des Trinationalen Umweltzentrums (Truz) Weil am Rhein, die Kinder mit solchen Bildern konfrontiert. Das ist ihnen im Gedächtnis geblieben, wie beim Schlussgespräch deutlich wird.