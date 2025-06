Bürovermietung in Weil am Rhein: Wo die Schwitzhütte zur Bürobox wird

Lichte, hohe Räume, in handliche Büromodule unterteilt Foto: Beatrice Ehrlich

Doch wie muss man sich das Arbeiten in einem dieser Bürowürfel im „Green Office“ vorstellen? Ein Besuch vor Ort im Kesselhaus bringt Klarheit: Getrennt durch einen Gang, sind zehn der neuartigen Büroboxen in der geräumigen Halle aufgestellt. Um sie zu perfektionieren, habe man Verschiedenes ausprobiert und sich beispielsweise schließlich gegen Schiebe- und für verschließbare Glastüren entschieden. Das Eindringen von Lärm könne so effektiver verhindert werden, denkt Krause an die zukünftigen Nutzer.