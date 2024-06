BUND-Hochrhein: Atomkraft und Kesslergrube beschäftigen BUND

Atomkraft BUND-Aktive setzen sich aktuell auch für eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die Schweizer Atomkraftwerke am Hochrhein ein. Ursprünglich sei für die Meiler eine Laufzeit von 40 Jahren konzipiert worden. Aber die Schweiz wolle sie noch bis 2045 am Netz lassen, sagte Martina Matt. Im Gespräch sei, dass auch deutsche Behörden eine Umweltverträglichkeitsprüfung fordern. Lehne die Schweizer Seite dies ab, müsse man klagen, so Matt. Als Hauptziel fordern das trinationale Antiatombündnis TRAS und auch der BUND Hochrhein nach wie vor die Abschaltung der Atommeiler.

Veranstaltungen Der BUND-Regionalverband bot 2023 ein Erlebnisprogramm zum Thema „Wasser“ an. In diesem Jahr informiert die Exkursionsreihe über „Blühende Heuwiesen“. Der BUND Hochrhein rettet außerdem an seinem Krötenzaun bei Steinen jedes Jahr rund 500 Tiere.

Mitgliederwerbung Aktuell wirbt eine Werbefirma im Auftrag des BUND im Kreis Waldshut Förderer für den Umweltverband. Bei der Versammlung verlangte ein Mann, lieber Mitglieder zu werben. Das Geld der Förderer käme bei den Ortsgruppen nicht an. Mitglieder müsse man selbst werben, weil dafür das persönliche Gespräch wichtig sei, antwortete Schatzmeister Josef Burghardt-Bergér. Im Juli biete der Regionalverband eine Schulung zur Mitgliederwerbung an.