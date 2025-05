Höhere Zölle auf Einfuhren in die USA sind eine zusätzliche Belastung für Deutschlands Exporteure, die aktuell ohnehin mit schwacher Nachfrage auf den Weltmärkten zu kämpfen haben. Das Erstarken des Euro infolge der US-Handelspolitik verteuert zudem Produkte von Firmen aus dem Euroraum auf den Weltmärkten tendenziell. Das könnte in der Folge die Ausfuhren von Waren "Made in Germany" und damit das hiesige Wirtschaftswachstum dämpfen.

Im ersten Quartal ist die deutsche Wirtschaft einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes zufolge um 0,2 Prozent zum Vorquartal gewachsen. An diesem Freitag veröffentlichen die Wiesbadener Statistiker Details. Etliche Prognosen gehen für das Gesamtjahr 2025 von einer Stagnation der deutschen Wirtschaft aus. Es wäre das dritte Jahr in Folge ohne Wirtschaftswachstum.