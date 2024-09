Bundesetat Merz wirft Ampel unseriöse Haushaltspolitik vor

Kritik an weiteren Etatdetails

Merz warf der Bundesregierung auch vor, dass sie in unverantwortlicher Weise Verpflichtungsermächtigungen eingehe - "also rechtlich bindende Verpflichtungen auf Haushaltsausgaben für die Jahre ab 2026, die spätere Haushaltsgesetzgeber heute schon binden". Auch das habe es in diesem Umfang noch nie gegeben. "Und das ist im Grunde genommen die eigentliche Perfidie dieses Haushaltes. Die Regierung wirft heute schon der nächsten Regierung die dicksten Probleme vor die Füße."

Urteil aus Karlsruhe möglicherweise neues Risiko

Der Oppositionsführer schließt nicht aus, dass das Bundesverfassungsgericht für die Ampel erneut zum Etatrisiko wird - so wie schon beim Haushaltsurteil 2023. "Es kann sein, dass wir in diesem Jahr ein ähnlich erschütterndes Ereignis aus Karlsruhe bekommen wie im vergangenen Jahr – das ist die Klage der FDP-Abgeordneten gegen den Soli", sagte Merz. "Die Sache steht zur Entscheidung an. Wenn der Bundesregierung dann noch mal 12 bis 13 Milliarden Euro jährlich fehlen, wird es ganz schwierig."

Den Solidaritätszuschlag müssen seit 2021 nur noch Besserverdiener und Unternehmen bezahlen. Der FDP ist er schon lange ein Dorn im Auge. Sie will ihn ganz abgeschafft sehen. Mehrere FDP-Bundestagsabgeordnete zogen gegen den Soli nach Karlsruhe, als die Liberalen noch nicht in der Regierung waren. Bundesfinanzminister Lindner hat aber für das kommende Jahr Soli-Einnahmen von 12,75 Milliarden Euro fest im Haushalt verplant.