Bundesfamilienministerin Paus: Geflüchtete Erzieherinnen schneller in Arbeitsmarkt

Berlin - Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) will geflüchtete Erzieherinnen und Erzieher schneller in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren. "Erzieherinnen und Erzieher sind systemrelevant, wir dürfen nichts unversucht lassen, um den Engpass zu beheben", sagte Paus der "Bild am Sonntag". "Ich hole alle, die hier etwas beitragen können an einen Tisch, und gemeinsam prüfen wir die Ausbildung, die Arbeitsbedingungen in den Kitas oder auch die Anerkennung von Berufsabschlüssen der Menschen, die neu in unser Land kommen. Es wird sich etwas tun, wir sind dran."