Bundesfinanzhof Forderungsausfall muss steuerlich berücksichtigt werden

11:44 Hamburger SV bestätigt: Bruchhagen bis 2019 Vorstandschef

Hamburg - Heribert Bruchhagen bleibt auch in der kommenden Saison Vorstandschef beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. Das bestätigte der norddeutsche Fußball-Bundesligist. "Wir setzen auf Kontinuität und vertrauen Heribert Bruchhagen, dass er die anstehenden Aufgaben genauso angehen und erfolgreich bewältigen wird wie schon die Herausforderungen bei seinem Amtsantritt", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Andreas C. Peters.

11:42 Embryo nach 24 Jahren auf Eis als gesundes Mädchen geboren

11:38 Antidiskriminierungsstelle: Friseur für Frauen teurer

10:43 Diane Kruger: Nach Weinstein-Skandal Wandel in Hollywood

Los Angeles - Schauspielerin Diane Kruger erwartet, dass sich der Umgang in der Filmindustrie nach den Enthüllungen um Filmproduzent Harvey Weinstein grundlegend wandelt. "Wir können den Wandel sehen, er passiert gerade", sagte die 41-Jährige in einer Talkrunde des US-Magazins "The Hollywood Reporter". "All diese Männer sind weg". Sie sei erstaunt, wie viele Unternehmen sich sofort von Männern getrennt hätten, die mit sexuellen Übergriffen in Verbindung gebracht worden seien. "Die bekommen nicht nur einen Klaps auf den Rücken und kommen dann zurück".