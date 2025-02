Bundesgerichtshof: BGH prüft: Haben Banken zu Unrecht Negativzinsen kassiert?

Vernissage „Rausch der Künste“ Großes Interesse an Ausstellung im Möbelhaus Koesler

In einen „Rausch der Künste“ verwandelte sich das ehemalige Möbelhaus Koesler am Samstag. Über 250 Kunst- und Musikfreunde pilgerten am Abend ins Gewerbegebiet, um sich von den Arbeiten der 19 beteiligten Künstler inspirieren zu lassen.