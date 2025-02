Bundesgerichtshof Keine Kunst, kein Urheberschutz: BGH urteilt zu Birkenstock

Urheberrecht schützt kreative Leistungen

Das Urheberrecht verleiht dem Schöpfer eines Werkes zunächst die exklusiven Nutzungsrechte an diesem Objekt. Dritte dürfen es also nicht ohne Erlaubnis wiedergeben oder vervielfältigen. Dieser Schutz bleibt bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers bestehen. Karl Birkenstock - der Erfinder der Birkenstock-Sandale - lebt noch. Im Vergleich: Die Schutzdauer nach Designrecht beträgt maximal 25 Jahre. Anders als beim Designrecht braucht es für einen Urheberrechtsschutz außerdem keinen formalen Eintrag in ein Register.

Im Gegensatz zum Patent- oder Designrecht dient das Urheberrecht dem Schutz kreativer Leistungen. Urheberrechtlich geschützt sind somit etwa Musik, Schriftwerke, Filme, Fotografien, Computer-Programme - sowie Werke der bildenden oder angewandten Kunst.

"Der Porsche unter den Sandalen"

Bei Kunst würden die Meisten an Musikstücke oder Romane denken, erklärte Birkenstock-Sprecher Jochen Gutzy nach dem Urteil. Der Gesetzgeber habe aber über den Begriff der angewandten Kunst den Weg auch für einen Schutz von Gebrauchsgegenständen freigemacht. Deutsche Gerichte hätten das über die Jahre bestätigt - so etwa zu einem Porsche-Modell. In dieser Tradition sehe sich auch Birkenstock. "Wenn man so will, sind wir - jedenfalls in rechtlicher Hinsicht - so etwas wie der Porsche unter den Sandalen."