Bundesjugendorchester: Ohrenschmaus im Burghof

Warum lieben junge Menschen Gustav Mahler? Das ist in der Musik wohl so ähnlich wie in der Literatur bei Hermann Hesse und seinem „Siddhartha“ und „Steppenwolf“ – auch das wird von jungen Leuten verschlungen.

Mahler-Sinfonien haben etwas Spirituelles, Mystisches, Rätselhaftes, deswegen sind so viele junge Musiker Mahler-Fans. Nicht verwunderlich ist es daher, dass das Bundesjugendorchesters Mahlers Neunte aufführt. Es ist „die Mischung aus epischen und intimen Klangwelten“ (Shelley), aber auch die Modernität Mahlers, die die Nachwuchsmusiker an diesem Ausnahmewerk fasziniert. Und das hörte man bei der gut 80-minütigen Aufführung. Mahlers monumentale Abschiedsbotschaften, diese Art von Bekenntnismusik, ist für jeden Klangkörper, auch den an Mahler geschulten und erfahrenen Spitzenorchestern, eine Herausforderung. Ebenso für die Dirigenten.